Молодого парня и девушку ранили из огнестрельного оружия в Новой Москве. Об этом 24 июня сообщил источник «Известий».

Отмечается, что инцидент произошел в Троицке. Между двумя компаниями возникла ссора, в разгар конфликта один из участников открыл огонь из стрелкового оружия.

Среди пострадавших 20-летний молодой человек и его девушка, они госпитализированы.

В настоящий момент правоохранители разыскивают виновников произошедшего.

Ранее, 20 июня, стало известно, что президент Федерации бокса Ангарска Александр Ракислов получил ранения в перестрелке. Инцидент произошел в одном из кафе города.