Ведущие «Алых парусов» пожелали выпускникам тянуться к прекрасному

Ведущие «Алых парусов» Дмитрий Хрусталев и Ида Галич 24 июня пожелали выпускникам быть культурными и тянуться к прекрасному. Прямую трансляцию ведет Пятый канал.

«Мы петербуржцы, мы с молоком матери получаем тягу к прекрасному, это притяжение к культуре», — сказал Хрусталев.

Галич, в свою очередь, отметила, что с человеком, обладающим культурной составляющей, легче и приятнее общаться. Такой человек добивается успеха, доходит до руководящих должностей.

«Тянитесь к прекрасному, и это прекрасное потянется к вам в ответ», — добавила Галич.

После этого ведущие активизировали портал «Культурология» с помощью танцевальных ботинок, в которых Хрусталев завоевал не одну награду по бальным танцам.

Ранее в этот день губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с приветственной речью на празднике «Алые паруса» и дал старт мероприятию.

Также Дмитрий Хрусталев и Ида Галич поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов». Торжественную речь слушали тысячи ребят, которые собрались на Дворцовой площади.

Позже слово дали виновникам торжества — они воспользовались этой возможностью, чтобы поблагодарить своих учителей за поддержку в школьные годы.

Певица Юлианна Караулова выступила перед выпускниками на фестивале «Алые паруса». Она призвала молодых людей не бояться экспериментов, загадывать желания и «брать от этой жизни всё».

Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов сообщил, что выпускники школ из новых регионов России приехали на фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербург.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.