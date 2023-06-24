Сразу несколько важных дат будут отмечать на празднике «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге одновременно отмечают тройной юбилей — есть несколько важных дат, которые связаны с великим торжеством «Алые паруса». Ведущий фестиваля Дмитрий Хрусталев рассказал зрителям интересные факты об исторических событиях. Прямую трансляцию мероприятия ведет Пятый канал.

«В этом году 55 лет, как в 1968 году в Ленинграде выпускники отмечали свой первый выпускной, на самых первых «Алых парусах» они смотрели в будущее, мечтали, фантазировали о профессии и грезили новыми открытиями», — подчеркнул Хрусталев.

Также в 2023 году пятилетний юбилей отмечает бриг «Россия», ставший символом «Алых парусов». Этот эффектный парусник словно сошел со страниц повести-феерии Александра Грина, отмечает ведущий. Именно этот бриг входит в акваторию Невы под фейерверки и дарит выпускникам яркие эмоции.

Также сам город Петербург отмечает в 2023-м крупный юбилей — 320 лет со дня основания.

Ранее в этот же день на фестивале «Алые паруса», который проходит на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, выпускники выразили благодарность своим учителям за их труд и поддержку в школьные годы.

Российская певица Юлианна Караулова также выступила перед выпускниками на фестивале «Алые паруса», пожелав выпускникам не бояться экспериментов и призвав их загадать желание.

Ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич вечером 24 июня поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов» в Санкт-Петербурге. Торжественную речь слушали тысячи ребят, которые собрались на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Выпускники школ из новых регионов России приехали на фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербург. Как рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов, школьники увидели Северную столицу впервые и у них будет почти неделя для того, чтобы познакомиться с городом поближе.

20 июня корреспондент «Известий» Максим Облендер рассказал, что в Санкт-Петербурге продолжаются последние приготовления к грандиозному празднику выпускников «Алые паруса». Организаторы подготовили для гостей праздника немало сюрпризов.

1 июня сообщалось о завершении основного этапа проектирования сцены для главного праздника выпускников. В этом году сцена увеличилась в полтора раза.

В этом году фестивалю «Алые паруса» исполняется 55 лет. Впервые его провели в Ленинграде в 1968 году. Традиция прервалась в 1979 году, а перерыв длился вплоть до 2005 года. Главную сцену лета возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.