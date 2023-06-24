Песков опроверг обсуждение кадровых перестановок в Минобороны

Кадровые постановки в Министерстве обороны России являются исключительной прерогативой Верховного главнокомандующего. Об этом в субботу, 24 июня, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



«Эти вопросы входят в исключительную прерогативу и компетенции верховного главнокомандующего в соответствии с Конституцией РФ. Поэтому эти темы вряд ли могли обсуждаться в ходе упомянутых контактов», — сообщил он.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудники ЧВК «Вагнер», не участвовавшие в мятеже, подпишут контракты с Министерством обороны.

Вечером 24 июня пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко сообщила, что в ходе согласованных с Владимиром Путиным переговоров Лукашенко удалось достигнуть договоренностей с Пригожиным. В результате переговоров стороны пришли к согласию о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России».

В результате глава ЧВК заявил, что «Вагнер» останавливает движение своих колонн, разворачивает их и возвращается в полевые лагеря.

Телефонный разговор двух политиков состоялся на фоне ситуации, вызванной тем, что 23 июня основатель «Вагнера» Евгений Пригожин предпринял в России попытку мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. Российское оборонное ведомство опровергло сообщения об ударах по тылу.