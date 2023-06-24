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В Бердянске нейтрализовали двух стрелявших около парка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Сотрудники МВД и военной полиции нейтрализовали двух жителей Бердянска, открывших стрельбу из автоматического оружия. Об этом в субботу, 24 июня, сообщили в оперативных службах Запорожской области.

Согласно имеющимся данным, в 19:15 (мск) двое мужчин открыли огонь около парка имени Шмидта. Прибывшие на место правоохранители в первую очередь вывели из опасной зоны отдыхающих, после чего оперативно пресекли действия злоумышленников.

Предварительно известно о двух пострадавших из числа мирных граждан.

В свою очередь, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что стрелявшими оказались проукраинские террористы. Одного из них, Тиграна Оганесяна, ранее уже задерживали за «антироссийскую деятельность».

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Ранее, 15 июня, в Брянской области ФСБ задержала мужчину, который собирал данные в приграничных с Украиной районах с целью совершить теракт. Уточняется, что он выполнял задание украинских спецслужб: приобретал материалы для изготовления самодельного взрывного устройства (САУ), а также оборудовал в регионе тайники.

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