Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Минобороны РФ 25 июня рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, в ходе спецоперации старший наводчик гаубичного артиллерийского дивизиона ефрейтор Юрий Шейн выполняет боевые задачи по артиллерийской поддержке российских мотострелковых подразделений. Противник превосходящими силами, форсировав водную преграду, предпринял попытку закрепиться на противоположном берегу и выбить российские войска с занимаемых рубежей. При поддержке артиллерии и минометов Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали позиции ВС РФ силами пехоты и бронетанковой группы.

Получив задачу на уничтожение и координаты целей противника, гаубичный артиллерийский, дивизион в составе которого действовал Шейн, открыл огонь по ВСУ. Благодаря профессиональным навыкам ефрейтора, был уничтожен вражеский понтон, а также танк и минометный расчет, атаковавшие российские позиции с противоположного берега. Оказавшиеся в отрыве от основных сил передовые отряды противника, были заблокированы военнослужащими ВС РФ. Не имея возможности для отступления, украинские боевики, понеся существенные потери, сложили оружие. Смелость и профессионализм Шейна позволили отразить атаку противника на важном тактическом рубеже.

Также Минобороны выделило заслуги старшего лейтенанта Сергея Кравцова, который со своей батареей выполнял боевые задачи по поддержке обороняющихся российских мотострелковых подразделений минометным огнем, уничтожая живую силу противника, подавляя его места скопления, а также огневые средства. Благодаря грамотно выстроенной системе ведения огня, организованной разведке и наблюдению, батарея под командованием Кравцова за четыре дня ведения оборонительных боев поразила 28 вражеских целей. В их числе уничтоженный опорный пункт украинских боевиков, бронированные автомобили, огневые позиции ВСУ.

Также в ходе сдерживания наступления врага российскими минометчиками была обнаружена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) украинских боевиков в количестве 10 человек, предпринявшая попытку прорвать линию обороны с фланга от направления удара основных сил врага. Прицельным огнем минометного расчета, в котором лично действовал командир батареи Кравцов, вражеские диверсанты были ликвидированы.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, ефрейтор Андрей Вырвин в составе батальонной тактической группы выполнял задачи по охране важного стратегического объекта. Украинские боевики предприняли попытку атаковать район расположения российских подразделений с применением артиллерии и минометов. В результате артиллерийского залпа ВСУ Вырвин получил осколочное ранение. Несмотря на полученное ранение, военнослужащий вынес раненного товарища из-под огня противника в безопасное место, оказал ему первую медицинскую помощь и организовал его эвакуацию в медицинский отряд. Смелые и решительные Вырвина позволили сохранить жизни боевому товарищу.

Накануне минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ экипажем вертолета Ка-52. Бронированная боевая машина противника пыталась вести огонь по позициям российских сил.

Тогда же стало известно об ударе Воздушно-космических сил страны по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах Канатово в Кировоградской области, а также Днепр.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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