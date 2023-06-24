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Перебои в работе Telegram продолжаются в России
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Перебои в работе Telegram продолжаются в России

В Москве и других городах начались сбои в работе Telegram
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сбои в работе мессенджера Telegram продолжают фиксироваться вечером 24 июня в России. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно им, порядка 493 пользователей отметили нарушения в работе Telegram.

Как отмечает портал, 56% обративших внимание на неполадки жалуются на работу приложения, а 28% пользователей отмечают трудности в подключении к сервису. Еще у 16% затруднен доступ к сайту сервиса.

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Ранее в этот день в Роскомнадзоре предупредили, что в районах России, где в настоящее время идет проведение контртеррористической операции (КТО), возможно ограничение работы интернет-ресурсов. Так, согласно данным Downdetector, число сбоев при использовании Telegram в три раза превзошло базовый уровень.

24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО), соответствующее решение принято в целях пресечения возможных террористических актов на этих территориях. Об усилении мер безопасности сообщил также глава Кировской области Александр Соколов.

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