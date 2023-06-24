В Чехии при крушении сверхлегкого самолета погиб летчик

Сверхлегкий самолет потерпел крушение в Гавличкобродском районе Чехии. Об этом сообщает в субботу, 24 июня, портал Refresher News со ссылкой на представителя спасательной службы региона Петра Яначека.

«По предварительной информации, в ультралайте находился всего один человек. К сожалению, он скончался от полученных травм», — сказал Яначек.

В полиции также сообщили, что самолет после крушения загорелся.

«Причина и обстоятельства авиакатастрофы являются предметом полицейского расследования», — заявила пресс-секретарь полиции Микаэла Леброва, чьи слова также приводит портал.

Двумя днями ранее в результате крушения небольшого самолета в тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия два человека погибли и двое получили ранения. Сообщалось, что инцидент произошел в 111 км от аэропорта Тофино на западном побережье острова Ванкувер.

В тот же день в Хорватии разбился вертолет военно-воздушных сил (ВВС) Венгрии во время учений. На борту находилось трое военнослужащих. В ходе учебной миссии один из двух вертолетов разбился в центральной части Хорватии при невыясненных обстоятельствах. Спасатели обнаружили тела двух погибших. Третий член экипажа пока считается пропавшим без вести.