Депутат молдавского парламента, секретарь комиссии по обороне и национальной безопасности Константин Старыш заявил 24 июня в Вене о том, что правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду, выстраивает диктаторский режим.

Старыш представляет в парламенте Молдавии оппозиционную партию коммунистов (ПКРМ). На заседании исполнительного комитета Партии европейских левых он выступил с критикой правящей партии и указал на действия властей, которые позволяют уличать их в диктатуре.

«Под европейскими лозунгами о демократии, защите прав человека, продвижении нейтралитета и свободы слова власти в Молдавии, ПДС и лично президент Санду насаждают диктаторский режим», — приводит слова Старыша «РИА Новости».

Депутат заявил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям в его стране закрывала сетевые издания с абсурдной формулировкой, что парламентское большинство приняло три закона, которые расширяют полномочия спецслужб, которые без санкции суда по единоличному решению директора Службы информации и безопасности могут следить за любым человеком.

Старыш рассказал о санкционных списках властей, куда внесены жители Молдавии, и эти списки приняты в Европейском союзе. Он не знает, чьи имена в этих списках, но ссылается на данные СМИ. Как пишет молдавская пресса, там в том числе известные политики, независимые эксперты, юристы, которые позволяют себе критиковать правящий в Молдавии режим.

Депутат добавил, что по инициативе Санду в Кишиневе скоро откроется центр по противодействию «пропаганде» с названием «Патриот», «цель которого — выявлять любое инакомыслие и карать людей за их альтернативные взгляды. Он узаконит цензуру в стране», уверен он.

Кроме того, Старыш отметил тот факт, что 19 июня Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий — «Шор», которая с весны прошлого года проводила антиправительственные митинги, выступая против роста цен и снижения уровня жизни граждан. Молдавский депутат надеется, что на обозначенные им моменты обратят внимание в Европе.

22 июня глава парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что представления о многовековой дружбе республики с РФ не соответствуют действительности. Политик добавил, что Кишинев мог бы поддерживать отношения с Москвой при условии взаимного уважения, хотя такое развитие событий маловероятно.

Между тем 21 июня сообщалось, что большинство жителей Молдавии не одобряет курс властей на ухудшение отношений с Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые провела социологическая компания Intellect Group.

Отношения между Москвой и Кишиневом обострились после избрания президентом Молдавии Майи Санду в 2020 году. Постепенно руководство республики стало игнорировать встречи стран в рамках СНГ, а с началом спецоперации встало на сторону Запада и обрушилось с резкой критикой на Россию.