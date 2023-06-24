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Путин и Лукашенко обсудили результаты переговоров с Пригожиным

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Сегодня в девять вечера президент России Владимир Путин второй раз за субботу, 24 июня, провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщили в пресс-службе лидера республики.

Лукашенко подробно проинформировал Путина о результатах переговоров с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Президент России, в свою очередь, поддержал и поблагодарил белорусского лидера за проделанную работу.

Ранее в этот день пресс-служба белорусского президента сообщила, что в ходе согласованных с Владимиром Путиным переговоров Лукашенко удалось достигнуть договоренностей Пригожиным.

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Отмечалось, что в результате переговоров стороны пришли к согласию о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения сотрудников ЧВК по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряженности. В частности, пресс-служба белорусского лидера отметила, что был принят приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

В результате глава ЧВК заявил, что «Вагнер» останавливает движение своих колонн, разворачивает их и возвращается в полевые лагеря.

Накануне, 23 июня, в отношении Пригожина ФСБ РФ возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого он распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. Российское оборонное ведомство опровергло сообщения об ударах по тылу.

В субботу Путин обсудил с Лукашенко по телефону сложившуюся ситуацию, а также созвонился с лидерами Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Тогда же российский лидер обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. В своем обращении глава государства также заявил, что РФ на данный момент ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

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