НАК предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях

Национальный антитеррористический комитет (НАК) 24 июня предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях в условиях действия режима КТО.

«Сейчас фиксируются случаи распространения среди населения провокационных сообщений с призывами к гражданам принять участие в несанкционированных митингах и акциях протеста в поддержку незаконных действий ЧВК «Вагнер». В этой связи оперативный штаб информирует, что указанные действия являются преступными, к участникам будут применены меры административного воздействия или уголовной ответственности», — заявили в комитете.

Ранее в этот день столичная прокуратура предупредила о недопустимости искажения сведений в связи с действием режима контртеррористической операции в Москве.

Режим КТО был введен на территории Москвы, Московской и Воронежской областей ранее в субботу. На данных территориях, а также в ряде других регионов отменены все массовые мероприятия. В Москве под усиленную охрану взяли органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.

Причиной данных мер стала попытка военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как стало известно 23 июня, в отношении него ФСБ РФ возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. Российское оборонное ведомство опровергло сообщения об ударах по тылу.

На следующий день в субботу, 24 июня, президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

Вечером 24 июня Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» останавливает движение колонн, разворачивает их и возвращается в полевые лагеря. Об этом он заявил после того, как пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин принял предложение главы республики об остановке движения ЧВК по территории России.