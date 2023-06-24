Умер сыгравший в фильме «Апокалипсис сегодня» Фредерик Форрест

Американский актер Фредерик Форрест, который получил номинацию на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Апокалипсис сегодня», скончался в возрасте 86 лет. Его коллега по еще одному успешному фильму «Роза» Бетт Мидлер сообщила о его кончине в микроблоге.

«Великий и любимый Фредерик Форрест скончался. Спасибо всем его поклонникам и друзьям за поддержку в последние несколько месяцев. Он был замечательным актером и блестящим человеком, и мне повезло, что он был в моей жизни», — написала в Twitter Бетт Мидлер вечером 23 июня.

Причина смерти Форреста не разглашается.

Фредерик Форрест родился в 1936 году в Техасе, в семье торговцев мебелью. Знаковой для карьеры актера стала роль солдата в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня» в 1979 году. За эту роль его номинировали на премию «Оскар».

В том же году номинацию на лучшую мужскую роль второго плана ему принесла роль Дайера в фильме о Дженис Джоплин «Роза». За нее Форрест был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший актер второго плана, напомнил портал TMZ.