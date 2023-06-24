Пушилин заявил о продвижении российских сил на отдельных участках фронта в ДНР

На отдельных участках фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР) наблюдается позиционное противостояние, на других — продвижение вперед российских сил. Об этом в субботу, 24 июня, заявил врио главы региона Денис Пушилин.

«Заехал в несколько подразделений, чтобы лично убедиться в высоком боевом духе бойцов и четком выполнении задач Верховного главнокомандующего РФ по освобождению территории ДНР», — сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, на отдельных участках линии соприкосновения в ДНР наблюдается продвижение российских сил.

Кроме того, он рассказал, что обсудил с командиром 114-й бригады Ильей Малым обстановку на авдеевском направлении. Врио главы ДНР указал, что она полностью под контролем.

Ранее в этот день Пушилин заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ активно отражают атаки противника по всей линии боевого соприкосновения в ДНР.

Накануне начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные в ходе контрбатарейной борьбы в ДНР уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab, радиолокационную станцию (РЛС) AN/TPQ, а также гаубицу «Мста» на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».