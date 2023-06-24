Реклама
Прямой эфир
Общество
26 июня останется нерабочим днем в Москве
Мир
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в России
Общество
НАК предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях
Общество
Власти Липецкой области сообщили о постепенной отмене введенных ограничений
Армия
Пригожин заявил о развороте колонн ЧВК «Вагнер» и уходе в тыловые лагеря
Мир
Путин и Лукашенко обсудили результаты переговоров с Пригожиным
Происшествия
ВФУ выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра
Общество
Орловский губернатор сообщил об открытых въездах и выездах из региона
Общество
Сотрудники ЧВК «Вагнер» уходят из Ростова-на-Дону
Мир
Лавров заявил о сохранении контроля РФ над размещенным в Белоруссии ТЯО
Армия
Пушилин заявил о продвижении российских сил на отдельных участках фронта в ДНР
Мир
Лукашенко достиг договоренностей с главой ЧВК «Вагнер» в ходе переговоров
Общество
В Новоусманском районе Воронежской области сняли ограничения на передвижение авто
Сюжет:

Пушилин заявил о продвижении российских сил на отдельных участках фронта в ДНР

0
Фото: t.me/pushilindenis
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На отдельных участках фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР) наблюдается позиционное противостояние, на других — продвижение вперед российских сил. Об этом в субботу, 24 июня, заявил врио главы региона Денис Пушилин.

«Заехал в несколько подразделений, чтобы лично убедиться в высоком боевом духе бойцов и четком выполнении задач Верховного главнокомандующего РФ по освобождению территории ДНР», — сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, на отдельных участках линии соприкосновения в ДНР наблюдается продвижение российских сил.

Кроме того, он рассказал, что обсудил с командиром 114-й бригады Ильей Малым обстановку на авдеевском направлении. Врио главы ДНР указал, что она полностью под контролем.

Дойти до линии: на Времевском выступе отражено три атаки ВСУ
Попытки прорвать нашу оборону продлятся до начала саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля, считают эксперты

Ранее в этот день Пушилин заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ активно отражают атаки противника по всей линии боевого соприкосновения в ДНР.

Накануне начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные в ходе контрбатарейной борьбы в ДНР уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab, радиолокационную станцию (РЛС) AN/TPQ, а также гаубицу «Мста» на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023