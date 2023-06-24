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РКН предупредил о возможном временном ограничении работы интернет-ресурсов в районах КТО

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Роскомнадзор (РКН) в субботу, 23 июня, сообщил о возможном ограничении работы некоторых интернет-ресурсов в районах страны, где был введен режим контртеррористической операции (КТО).

«В районах КТО возможно ограничение работы интернет-ресурсов», — сказали «РИА Новости» в ведомстве.

Ранее в этот день сервис по отслеживанию состояния работы интернет-сайтов Downdetector сообщил о возросшем числе сбоев при использовании Telegram. Пользователи отмечали ошибки при попытках соединения с сервером, а также при отправке сообщений.

«В настоящее время работа упомянутого ресурса (Telegram. — Ред.) не ограничивается», — заявили в РКН.

«Кто организовал и готовил военный мятеж — предали Россию и ответят за это»
Выступление президента о ситуации с ЧВК «Вагнер». Основные цитаты

Режим КТО был введен на территории Москвы, Московской и Воронежской областей ранее в этот день. В Москве под усиленную охрану взяли органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. В столице отменены все массовые мероприятия. Они отменены также в Воронежской и Липецкой областях и Ростове-на-Дону.

Причиной принятия данных мер стала попытка военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как стало известно 23 июня, в отношении него ФСБ РФ возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. Российское оборонное ведомство опровергло сообщения об ударах по тылу.

В субботу российский лидер Владимир Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. В своем обращении глава государства также заявил, что РФ на данный момент ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

Тогда же Роскомнадзор сообщил, что в России заблокирован ряд интернет-ресурсов для пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже. В частности, речь идет о блокировке сообщества ЧВК «Вагнер» в социальной сети «ВКонтакте» (VK).

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