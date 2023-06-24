Более 800 курсантов академий МЧС России получили дипломы

Выпускникам столичных академий МЧС России вручили дипломы. Более 800 курсантов, студентов и слушателей вузов получили документ об образовании. Среди них — более 80 представителей иностранных государств, передает телеканал «Известия». Поздравить выпускников пришли депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и руководство столицы. При этом золотые медали получили 28 человек, красные дипломы — 186.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.