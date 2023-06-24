В Минпросвещения создан оперштаб по отдыху детей из-за режима КТО в ряде регионов
Минпросвещения России создало оперативный штаб по детскому отдыху в регионах, где введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщил 24 июня глава министерства Сергей Кравцов.
«Мы получаем информацию из всех регионов. Оздоровительная кампания идет в штатном режиме, усилены меры безопасности в детских оздоровительных центрах. Ситуация полностью под контролем», — приводит его слова ТАСС.
Кравцов добавил, что произошедшее сегодня — мятеж, цель которого подрыв государства.
«Мы поддерживаем президента нашей страны, считаем, что сегодня совершено противоправное действие, фактически мятеж, целью которого является подрыв нашего государства. Этого не допустим, мы вместе с президентом», — цитирует министра «РИА Новости».
Комментарий главы Минпросвещения последовал на фоне информации о том, что 23 июня основатель «Вагнера» Евгений Пригожин предпринял в России попытку мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. Российское оборонное ведомство опровергло сообщения об ударах по тылу.
Президент РФ в субботу обратился к гражданам России и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. В своем обращении глава государства также заявил, что РФ на данный момент ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.
На территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции (КТО). Роскомнадзор сообщил, что в этих районах возможно ограничение работы интернет-ресурсов, имеющее временный характер.