В России принят закон об обязательном страховании пассажиров такси

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательное страхование пассажиров легковых такси. Перевозчики теперь не смогут заниматься такой деятельностью, пока не застрахуют свою ответственность, передает телеканал «Известия». Страховая сумма за смерть каждого пассажира должна быть минимум 2 млн рублей, столько же за травмы. Раньше максимальная компенсация за гибель человека по ОСАГО составляла 500 тыс. рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.