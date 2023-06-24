Названы самые недооцененные для туризма регионы России

Туроператоры назвали самые недооцененные регионы РФ. Оценивалась популярность мест среди путешественников. В топ-5 попали Югра, Коми, Хакасия, Архангельск и Сахалин. В редко посещаемых местах много природных достопримечательностей, передает телеканал «Известия». Плата за отели в недооцененных регионах ниже, чем в столице и Сочи. Согласно оценке Ассоциации туроператоров, развитию туризма мешают высокие цены на транспорт.

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