В Мариуполе прошел праздник выпускников «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые Паруса» прошел в Мариуполе. Кадры события транслировались во время торжества в Санкт-Петербурге.

Около 200 выпускников из разных школ Мариуполя собрались на городской пристани, чтобы увидеть проход яхты «Ассоль» под алыми парусами. Практически одновременно с показом этих кадров в акватории Невы появился знаменитый бриг «Россия».

Проход яхты «Ассоль» стал кульминацией праздника в Мариуполе. Ей предшествовало грандиозное световое шоу, для организации которого в город было доставлено около 50 т оборудования, его монтаж занял несколько дней. Этот грандиозный праздник для мариупольских выпускников был организован при поддержке Акционерного Банка «РОССИЯ», МИЦ «Известия», Пятого канала и правительства Санкт-Петербурга.

Впервые праздник «Алые паруса» прошел в Мариуполе в прошлом году, тогда же он стал городом-побратимом с Санкт-Петербургом, где традиционно проходит главный выпускной страны.

В этом году «Алые паруса» в Петербурге проходят 24 июня. Шоу исполняется 55 лет, и в честь даты организаторы готовят для зрителей «путешествие во времени». Его сопровождают световые и пиротехнические эффекты, а также масштабный концерт.

Перед выпускниками выступают группа The Hatters, Тося Чайкина, Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером стала группа «Чайф».

Впервые «Алые паруса» провели в Ленинграде в 1968 году. Однако в 1979 году официальный праздник выпускников был отменен. Главную сцену лета возродили в 2005 году по инициативе Акционерного банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.