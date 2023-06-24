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В Ростовской области сообщили об отсутствии сбоев в работе служб и предприятий

Глава Ростовской области Голубев: всё работает без сбоев, есть запас продуктов и топлива
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Фото: РИА Новости/Александр Поготов
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В Ростове-на-Дону и Ростовской области все социальные службы и предприятия, а также общественный транспорт работают без сбоев, есть запас продуктов и топлива. Об этом заявил в субботу, 24 июня, глава региона Василий Голубев.

«Штатно функционирует общественный транспорт, коммунальные службы, учреждения здравоохранения, скорая медицинская помощь. Нет сбоев в работе промышленных предприятий, организаций торговли, рынков», — сообщил губернатор, видеообращение которого опубликовано в его Telegram-канале.

Он добавил также, что в регионе имеется достаточный запас продовольствия, а также топлива, ажиотажный спрос на которое возник в начале дня.

«Запасов продуктов достаточно — это недельный запас, который ежедневно пополняется. <…> Вместе с тем в течение дня возникал ажиотажный спрос на ГСМ. Обращаю ваше внимание на то, что в области имеется достаточный запас топлива», — отметил Голубев.

В свою очередь корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал кадры из центра Ростова, отметив, что ситуация в городе спокойная. По его словам, перекрыто лишь несколько кварталов вокруг штаба округа, который также продолжает функционировать.

«Кто организовал и готовил военный мятеж — предали Россию и ответят за это»
Выступление президента о ситуации с ЧВК «Вагнер». Основные цитаты

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что около штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону усилили меры безопасности. В центр города стянули солдат и полицейских. Кроме того, было полностью перекрыто движение автомобилей в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон».

Правительства Ростовской, Липецкой, Воронежской, Тульской областей заявили об усилении мер безопасности. В Москве, Подмосковье и Воронежской области введен режим контртеррористической операции.

Меры безопасности в регионах были введены после того, как 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло эти сообщения. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин в субботу обратился к гражданам России и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

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