В Госдуме выразили уверенность в исполнении сказанного Путиным в обращении

Сказанное президентом России Владимиром Путиным в обращении к россиянам по ситуации с вооруженным мятежом будет исполнено. Об этом журналистам 24 июня заявил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев.

«Президент сказал следующее, очень подробно, содержательно, эмоционально охарактеризовал ситуацию и определил последующие события. Cтрана прошла огромный путь, и успехи на нем связаны с президентом», — сказал Васильев.

Кроме того, он отметил, что руководители фракций в Госдуме поддерживают главу российского государства.

«Руководители фракций едины в понимании и поддержке президента. <...> Он постоянно на острие событий, следит за людьми, за важнейшими событиями, принимает на себя решения самые непростые», — резюмировал Васильев.

Утром 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Глава государства пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он заявил, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

На фоне происходящего многие заявили о поддержке президента Путина и выразили мнение о необходимости консолидации общества в трудные времена.

Так, по словам председателя верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко, в Совете Федерации есть полная поддержка президента России, необходима консолидация всего общества, в том числе глав регионов страны.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента страны для победы «над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину». Он назвал предательство и раскол путем к «вселенской катастрофе».