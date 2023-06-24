Реклама
Прямой эфир
Общество
В Московской области приостановили проведение массовых мероприятий до 1 июля
Мир
Глава МИД Кении выразил солидарность с Москвой в ситуации с мятежом
Общество
Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве
Общество
Власти сообщили о перекрытии двух въездов в Липецк
Мир
Эрдоган заявил о готовности оказать содействие для разрешения ситуации в РФ
Общество
Прокуратура Москвы заявила о недопустимости фейков в связи с режимом КТО
Происшествия
Пожарный поезд прибыл для тушения возгорания на нефтебазе в Воронеже
Общество
Путин подписал закон об административном аресте за нарушение военного положения
Мир
Силовые структуры Абхазии переведены на усиленный режим службы
Мир
Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным полностью поддержал руководство России
Туризм
Визовый центр Великобритании в Ростове-на-Дону закроют 26 июня
Интернет и технологии
Роскомнадзор предупредил об ограничении работы интернет-сервисов в районах КТО
Общество
Меры безопасности усилены в детских лагерях на юге РФ
Сюжет:

В Госдуме выразили уверенность в исполнении сказанного Путиным в обращении

Депутат Васильев: сказанное Путиным в обращении в связи с мятежом будет исполнено
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сказанное президентом России Владимиром Путиным в обращении к россиянам по ситуации с вооруженным мятежом будет исполнено. Об этом журналистам 24 июня заявил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев.

«Президент сказал следующее, очень подробно, содержательно, эмоционально охарактеризовал ситуацию и определил последующие события. Cтрана прошла огромный путь, и успехи на нем связаны с президентом», — сказал Васильев.

Кроме того, он отметил, что руководители фракций в Госдуме поддерживают главу российского государства.

«Руководители фракций едины в понимании и поддержке президента. <...> Он постоянно на острие событий, следит за людьми, за важнейшими событиями, принимает на себя решения самые непростые», — резюмировал Васильев.

«Кто организовал и готовил военный мятеж — предали Россию и ответят за это»
Выступление президента о ситуации с ЧВК «Вагнер». Основные цитаты

Утром 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Глава государства пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он заявил, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

На фоне происходящего многие заявили о поддержке президента Путина и выразили мнение о необходимости консолидации общества в трудные времена.

Так, по словам председателя верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко, в Совете Федерации есть полная поддержка президента России, необходима консолидация всего общества, в том числе глав регионов страны.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента страны для победы «над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину». Он назвал предательство и раскол путем к «вселенской катастрофе».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023