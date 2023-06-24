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Киев вышел из соглашения с Москвой о трудовой деятельности и соцзащите граждан

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Руководство Украины прекратило действие межправительственного соглашения с Россией о трудовой деятельности и соцзащите граждан двух стран, работающих за пределами своих государств. Об этом заявил в субботу, 24 июня, представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о трудовой деятельности и социальной защите граждан Украины и России, <…> заключенного 14 января 1993 года», — написал Мельничук в своем Telegram-канале.

Он также сообщил об одобрении кабмином закона, предполагающего прекращение действия межправсоглашения с РФ о сотрудничестве в области карантина растений, подписанного 7 июня 2011 года.

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Это не единственные договоренности с Россией, действие которых Украина решила приостановить за последнее время.

Так, 26 мая президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о выходе из соглашения о Едином экономическом пространстве (ЕЭП). Соглашение было заключено в 2003 году в Ялте. Документ подписали президенты России, Белоруссии, Казахстана и Украины. Целями формирования ЕЭП были: создание единого рынка товаров, услуг, капитала и труда, проведение единой финансовой политики и экономическая интеграция стран. В последующие годы Украина вышла из процесса формирования ЕЭП.

12 мая Украина вышла из меморандума о сотрудничестве в охране госграниц с Белоруссией и Россией. Также указом приостановилось соглашение, подписанное в 1994 году, между Украиной и РФ о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам.

Ранее в том же месяце Киев также вышел из договора о сотрудничестве стран — участниц СНГ в борьбе с преступностью на транспорте, подписанного в 2004 году. В начале апреля Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения государственной границы.

В феврале прошлого года Киев сообщил, что выходит из соглашения о героизме народов стран СНГ во время Великой Отечественной войны.

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