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Медведев назвал целью организованного мятежа захват власти в России

Медведев: действия организаторов мятежа укладываются в схему продуманного госпереворота
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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
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Происходящий в России вооруженный мятеж является продуманной акцией, которая организована ради захвата власти, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 24 июня.

«C учетом высокой подготовленности замысла, <...> качественного управления передвижением войск, можно говорить о наличии продуманного военного замысла и участия лиц из элиты Вооруженных сил РФ, а вполне вероятно, и иностранных специалистов», — отметил он.

При этом в разговоре с журналистами Медведев подчеркнул, что спекуляции на тему невыполнения Минобороны своих обязательств и «ударов» по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не выдерживают критики.

Он также указал на то, что Россия не позволит дойти мятежу до госперевота и мирового кризиса.

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Кроме того, ранее в этот день, политолог Марат Баширов в беседе с «Известиями» назвал мятеж действием, направленным на разрушение единства России. По его словам, люди, которые на сегодняшний день организовали мятеж — работают на Запад.

Заявление прозвучало на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

Верховный главнокомандующий предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Президент России в своем обращении также отметил, что РФ сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, в отношении нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

На фоне происходящего многие заявили о поддержке президента Путина и выразили мнение о необходимости консолидации общества в трудные времена.

Так, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщила, что в Совете Федерации есть полная поддержка президента России, а также необходима консолидация всего общества, в том числе глав регионов страны.

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