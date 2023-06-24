Реклама
Прямой эфир
Общество
Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве
Общество
Власти сообщили о перекрытии двух въездов в Липецк
Мир
Эрдоган заявил о готовности оказать содействие для разрешения ситуации в РФ
Общество
Прокуратура Москвы заявила о недопустимости фейков в связи с режимом КТО
Происшествия
Пожарный поезд прибыл для тушения возгорания на нефтебазе в Воронеже
Общество
Путин подписал закон об административном аресте за нарушение военного положения
Мир
Силовые структуры Абхазии переведены на усиленный режим службы
Мир
Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным полностью поддержал руководство России
Туризм
Визовый центр Великобритании в Ростове-на-Дону закроют 26 июня
Интернет и технологии
Роскомнадзор предупредил об ограничении работы интернет-сервисов в районах КТО
Общество
Меры безопасности усилены в детских лагерях на юге РФ
Общество
Губернатор Свердловской области ввел режим повышенной готовности
Спорт
В Москве отменены все футбольные матчи из-за введения режима КТО
Сюжет:

Патрушев заявил о работе АПК в штатном режиме

Патрушев заявил, что агропромышленный комплекс РФ работает штатно
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Агропромышленный комплекс России работает в штатном режиме. Об этом в субботу, 24 июня, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«Сельхозорганизации и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности обеспечивают внутренний рынок, все производственные цепочки функционируют стабильно», — цитирует его Telegram-канал министерства.

Патрушев напомнил, что сейчас в России завершается посевная кампания и начинается уборочная.

Глава ведомства подчеркнул, что продовольственная безопасность России будет обеспечена.

«Кто организовал и готовил военный мятеж — предали Россию и ответят за это»
Выступление президента о ситуации с ЧВК «Вагнер». Основные цитаты

Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что контроль за въездом на территорию региона будет усилен в ближайшее время. В этот же день в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Об усилении мер безопасности сообщил также глава Кировской области Александр Соколов.

Причиной принятия этих мер стали действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как выяснилось 23 июня, в отношении него ФСБ России возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК.

На следующий день президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам, пообещав сделать всё, чтобы отстоять страну. Российский лидер предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023