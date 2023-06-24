Патрушев заявил о работе АПК в штатном режиме

Агропромышленный комплекс России работает в штатном режиме. Об этом в субботу, 24 июня, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«Сельхозорганизации и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности обеспечивают внутренний рынок, все производственные цепочки функционируют стабильно», — цитирует его Telegram-канал министерства.

Патрушев напомнил, что сейчас в России завершается посевная кампания и начинается уборочная.

Глава ведомства подчеркнул, что продовольственная безопасность России будет обеспечена.

Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что контроль за въездом на территорию региона будет усилен в ближайшее время. В этот же день в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Об усилении мер безопасности сообщил также глава Кировской области Александр Соколов.

Причиной принятия этих мер стали действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как выяснилось 23 июня, в отношении него ФСБ России возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК.

На следующий день президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам, пообещав сделать всё, чтобы отстоять страну. Российский лидер предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.