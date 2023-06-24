Реклама
Прямой эфир
Общество
Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве
Общество
Власти сообщили о перекрытии двух въездов в Липецк
Мир
Эрдоган заявил о готовности оказать содействие для разрешения ситуации в РФ
Общество
Прокуратура Москвы заявила о недопустимости фейков в связи с режимом КТО
Происшествия
Пожарный поезд прибыл для тушения возгорания на нефтебазе в Воронеже
Общество
Путин подписал закон об административном аресте за нарушение военного положения
Мир
Силовые структуры Абхазии переведены на усиленный режим службы
Мир
Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным полностью поддержал руководство России
Туризм
Визовый центр Великобритании в Ростове-на-Дону закроют 26 июня
Интернет и технологии
Роскомнадзор предупредил об ограничении работы интернет-сервисов в районах КТО
Общество
Меры безопасности усилены в детских лагерях на юге РФ
Общество
Губернатор Свердловской области ввел режим повышенной готовности
Спорт
В Москве отменены все футбольные матчи из-за введения режима КТО
Сюжет:

МИД предостерег Запад от попыток использовать внутриполитическую ситуацию в РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел России предостерегло западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей. Заявление российского МИДа опубликовано на сайте ведомства в субботу, 24 июня.

Там указали на то, что целью мятежников является дестабилизация ситуации в России, разрушение единства. Также они хотят подорвать усилия РФ, направленные на надежное обеспечение международной безопасности. Таким образом, мятеж играет на руку внешним врагам России, считают в МИДе.

«Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей. Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом», — говорится в заявлении.

В МИДе также высоко оценили понимание принципиальной позиции России союзниками и зарубежными партнерами, которое ощущается в полной мере уже сейчас.

Кроме того, в министерстве выразили убеждение, что в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное «вековой мудрости российского народа».

Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Против лидера формирования Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело

Данное заявление прозвучало на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Утром 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он заявил, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

На фоне происходящего многие заявили о поддержке президента Путина и выразили мнение о необходимости консолидации общества в трудные времена.

Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова внести свой вклад в скорейшее разрешение событий в РФ в условиях мира и спокойствия. Турецкий лидер также заявил о полной поддержке шагов российского руководства на фоне происходящих событий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023