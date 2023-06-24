МИД предостерег Запад от попыток использовать внутриполитическую ситуацию в РФ

Министерство иностранных дел России предостерегло западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей. Заявление российского МИДа опубликовано на сайте ведомства в субботу, 24 июня.

Там указали на то, что целью мятежников является дестабилизация ситуации в России, разрушение единства. Также они хотят подорвать усилия РФ, направленные на надежное обеспечение международной безопасности. Таким образом, мятеж играет на руку внешним врагам России, считают в МИДе.

«Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей. Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом», — говорится в заявлении.

В МИДе также высоко оценили понимание принципиальной позиции России союзниками и зарубежными партнерами, которое ощущается в полной мере уже сейчас.

Кроме того, в министерстве выразили убеждение, что в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное «вековой мудрости российского народа».

Данное заявление прозвучало на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Утром 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он заявил, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

На фоне происходящего многие заявили о поддержке президента Путина и выразили мнение о необходимости консолидации общества в трудные времена.

Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова внести свой вклад в скорейшее разрешение событий в РФ в условиях мира и спокойствия. Турецкий лидер также заявил о полной поддержке шагов российского руководства на фоне происходящих событий.