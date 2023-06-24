ЦИК выразила поддержку Путину

ЦИК РФ выразила поддержку президенту Владимиру Путину. Об этом 24 июня сказано в сообщении Центральной избирательной комиссии в Telegram-канале.

Комиссия призвала россиян к сплочению, чтобы дать отпор тем, кто устроил вооруженный мятеж.

«Готовы в полной мере обеспечить реализацию избирательных прав граждан России в соответствии с принципами народовластия и правового государства, на страже которого стоят Конституция, президент, Федеральное собрание, Вооруженные силы и правоохранительные органы России», — указано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что сейчас участники спецоперации ведут борьбу за свободу и независимость страны, сохранение ее культуры, ценностей и традиций.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял в России попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу. Там отметили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны. Президент РФ также предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

На фоне сложившихся событий в России многие поддержали Путина и выразили мнение о необходимости консолидации общества в трудные времена.

Например, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента и Верховного главнокомандующего для победы «над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину».

Также глава Коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов заявил о полной поддержке президента Путина и его призыва максимально сплотиться в грозное и ответственное время для страны. Зюганов заявил, что сейчас надо максимально поддержать ребят, которые сражаются за Россию, и остановить тех, кто пошел на провокацию.