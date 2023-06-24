В ДНР приостановят автобусные рейсы в Москву с 25 июня

С 25 июня из Донецкой Народной Республики (ДНР) приостановят автобусные рейсы в направлении Москвы, Московской и Ростовской областей. Об этом сообщил минтранс ДНР 24 июня.

«По информации «Автовокзалы Донбасса», с 25.06.2023 до нормализации обстановки приостановлена продажа билетов и отправление межрегиональных рейсов с автостанций в направлении Ростовской и Московской областей, а также в город Москва», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Отмечается, что пригородные и междугородные рейсы по территории республики обслуживают в штатном режиме.

Минтранс Луганской Народной Республики отменил до особого распоряжения продажу билетов на межрегиональные маршруты, об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

Ограничение сообщения происходит на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

Верховный главнокомандующий предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Президент России в своем обращении также отметил, что РФ сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, в отношении нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.