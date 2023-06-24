«Аэрофлот» бесплатно поменяет билеты на вылет пассажирам из Ростова и Воронежа

Авиакомпания «Аэрофлот» без доплат обменяет билеты пассажирам из Ростова-на-Дону и Воронежа, планировавшим вылетать из Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда. Об этом говорится в сообщении перевозчика, опубликованном 24 июня в Telegram-канале.

«Изменения в билет могут внести путешественники с датами вылета с 24 июня по 1 июля, в пределах семи дней с первоначальной даты, указанной в билете», — говорится в сообщении.

Пассажирам по этому вопросу можно обращаться в контакт-центр авиакомпании.

Все рейсы «Аэрофлота» сейчас выполняются в штатном режиме.

В настоящее время в Ростове и Воронеже сложилась напряженная ситуация в связи с попыткой основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина вооруженного мятежа. Накануне он распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В ведомстве эти сообщения опровергли и обратились к сотрудникам ЧВК, отметив, что их обманом втянули в участие в вооруженном мятеже.

В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ). Генпрокуратура даст оценку его действиям. Главе ЧВК может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Утром 24 июня российский президент Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором отметил, что страна сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Он назвал предателями всех, кто пытается расколоть общество, и отметил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Глава государства пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.