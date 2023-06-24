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Прокуратура Москвы заявила о недопустимости фейков в связи с режимом КТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Столичная прокуратура в субботу, 24 июня, предупредила о недопустимости искажения сведений в связи с действием режима контртеррористической операции (КТО) в Москве.

Там напомнили, что в рамках действия режима для обеспечения безопасности предусмотрен ряд обязательных для исполнения гражданами и организациями ограничений, в том числе связанные с перемещением и
использованием личного автотранспорта, а также средств связи, порядком личного досмотра.

«Предупреждаем руководство политических и общественных объединений граждан, предприятий и учреждений столицы, а также представителей средств массовой информации и блогосферы о недопустимости искажения официальных сведений и распространения любым способом недостоверной информации», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

Подчеркивается, что в случае выявления подобных действий в отношении нарушителей будет незамедлительно применены предусмотренные законом меры, в том числе привлечение к уголовной ответственности.

В прокуратуре также указали на необходимость руководствоваться официальными источниками информации.

Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Против лидера формирования Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело

Режим КТО был введен на территории Москвы, Московской и Воронежской областей ранее в субботу. На данных территориях, а также в ряде других регионов отменены все массовые мероприятия. В Москве под усиленную охрану взяли органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.

Причиной данных мер стала попытка военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как стало известно 23 июня, в отношении него ФСБ РФ возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. Российское оборонное ведомство опровергло сообщения об ударах по тылу.

На следующий день в субботу, 24 июня, президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

Генерал армии РФ Сергей Суровикин призвал бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» остановиться. Он заявил в своем видеообращении, что Вооруженные силы (ВС) РФ и сотрудники «Вагнера» прошли один путь, призвав не играть на руку противнику, который только и ждет, когда в РФ обострится внутриполитическая обстановка.

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