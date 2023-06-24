Липецкая область временно ограничила автобусное сообщение с Москвой и Тулой

Власти Липецкой области 24 июня временно ограничили автобусное сообщение с Москвой и Тулой. Компании-перевозчики, обслуживающие направления, поставлены в известность.

Кроме того, сообщается об отмене всех автобусных рейсов в Воронежскую область.

«Из Липецка и области до особого распоряжения отменены все рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты. Кроме того, возможны отмены и задержки рейсов в направлении Москвы», — сообщила пресс-служба правительства региона.

В пресс-службе добавили, что вся актуальная информация размещается на сайте автовокзала и в аккаунтах властей.

Ранее 24 июня сообщалось, что в Тульской области усилены меры безопасности, в связи с чем со стороны Московской и Липецкой областей временно ограничен транзитный проезд на трассе М-4 «Дон». В регионе проводятся антитеррористические мероприятия.

Также в Воронежской и Липецкой областях, Москве и Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия. Местных жителей призвали временно не пользоваться федеральной дорогой М-4, а также личными транспортными средствами. Помимо этого движение машин в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон» было полностью перекрыто.

Меры безопасности в регионах вводятся после того, как 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло эти сообщения. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в целях пресечения возможных террористических актов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции. В Москве под усиленную охрану взяли органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.

Президент РФ Владимир Путин в видеообращении 24 июня отметил, что Россия сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Он назвал предателями всех, кто пытается расколоть общество. Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», отметив, что их обманом втянули в участие в вооруженном мятеже.