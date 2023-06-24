РКН заблокировал ряд ресурсов для пресечения распространения призывов к мятежу

В России заблокирован ряд интернет-ресурсов для пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже. Об этом в субботу, 24 июня, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

В частности, речь идет о блокировке сообщества ЧВК «Вагнер» в социальной сети «ВКонтакте» (VK).

«Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что ранее следственное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России возбудило уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса (УК) РФ «по факту организации вооруженного мятежа».

О том, что VK заблокировала группу ЧВК «Вагнер» по требованию Роскомнадзора сообщалось ранее в субботу. Отмечалось, что с сегодняшнего дня данное сообщество внесено в реестр запрещенных в России ресурсов.

23 июня основатель «Вагнера» Евгений Пригожин предпринял в России попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. Российское оборонное ведомство опровергло сообщения об ударах по тылу.

Президент РФ Владимир Путин в субботу обратился к гражданам России и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. В своем обращении глава государства также заявил, что РФ на данный момент ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

На территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции (КТО). Роскомнадзор сообщил, что в этих районах возможно ограничение работы интернет-ресурсов, имеющее временный характер.