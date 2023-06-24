Союз ветеранов Афганистана поддержал решение Путина дать отпор ЧВК «Вагнер»

Российский союз ветеранов Афганистана поддерживает решение президента России Владимира Путина дать законный отпор всем внутренним врагам и предателям. Таким образом лидер организации Франц Клинцевич прокомментировал ситуацию с попыткой вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«В то время, когда идет настоящее противостояние русского мира с так называемой объединенной Европой и ее кукловодами, когда против нас ведется <...> кровавая битва на полях сражений, призывать к вооруженному мятежу — это предательство», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации 24 июня.

По словам Клинцевича, сейчас необходимо единение всех сил и средств, поскольку враг не просто ждет, а упорно трудится над тем, чтобы развалить страну изнутри. Преступная авантюра Пригожина является предательством тех бойцов, которые поверили ему и которые храбро сражались и погибали за Родину, отметил глава Российского союза ветеранов Афганистана.

«Внутренняя смута — вот чего ждут наши недруги. Не дождутся. <...> Порядок будет наведен», — констатировал он.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло эти сообщения.

В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В свою очередь, президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

На фоне происходящего многие выразили поддержку Владимиру Путину и высказали мнение о необходимости консолидации общества в трудные времена.

Так, политолог Александр Асафов в разговоре с «Известиями» указал на поддержку Киевом попытки военного мятежа в РФ и подчеркнул, что на фоне событий нужно поддержать президента, армию и сохранять спокойствие.