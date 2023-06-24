VK заблокировала группу ЧВК «Вагнер» по требованию Генпрокуратуры

Администрация соцсети «ВКонтакте» (VK) в субботу, 24 июня, заблокировала сообщество ЧВК «Вагнер» по требованию Роскомнадзора. При попытке зайти в группу ЧВК появляется соответствующее сообщение.

«Данный материал заблокирован по требованию Роскомнадзора на основании решения Генеральной прокуратуры РФ», — говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня данное сообщество внесено в реестр запрещенных в России ресурсов.

Накануне, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял в России попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. Российское оборонное ведомство опровергло сообщения об ударах по тылу. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

В связи с ситуацией президент РФ Владимир Путин в субботу обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Российский лидер предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. В своем обращении он также сказал, что РФ на данный момент ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

На территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции (КТО). Роскомнадзор сообщил, что в этих районах возможно ограничение работы интернет-ресурсов, имеющее временный характер.

В Москве под усиленную охрану взяли органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. В столице отменены все массовые мероприятия. Они отменены также в Воронежской и Липецкой областях и Ростове-на-Дону.