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Мишустин проводит совещания с членами правительства

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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Премьер-министр Михаил Мишустин находится на рабочем месте. Об этом сообщили в пресс-службе премьера 24 июня.

«Михаил Мишустин на рабочем месте проводит ряд совещаний с членами правительства, в том числе по реализации поручений, данных на совещании по развитию авиаотрасли в Казани», — цитирует сообщение ТАСС.

«Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание»
Как власти России ответят на попытку мятежа в стране и какова обстановка в регионах

Ранее этим же днем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в настоящий момент работает в Кремле.

Заявления прозвучали на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

24 июня президент Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

Верховный главнокомандующий предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Президент России в своем обращении также отметил, что РФ сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, в отношении нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

На фоне происходящего многие выразили поддержку президенту Путину и выразили мнение о необходимости консолидации общества в трудные времена. Так, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента и Верховного главнокомандующего для победы «над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова со своей стороны призвала «отложить личное» и объединиться, поскольку враг только и ждет междоусобицы.

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