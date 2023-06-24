Силовые структуры Абхазии переведены на усиленный режим службы

В Абхазии в связи с ситуацией в РФ на усиленный режим несения службы переведены силовые структуры республики. Об этом стало известно 24 июня по итогам совещания под председательством вице-президента Абхазии Бадры Гунбы.

«По поручению вице-президента личный состав министерства обороны, службы госбезопасности, МВД, МЧС и прокуратуры Республики Абхазия переводятся на усиленный режим работы», — сообщила пресс-служба президента Аслана Бжании.

Служба государственной безопасности (СГБ) должна усилить контроль на пограничных переходах по рекам Ингур и Псоу, а также взять под охрану все объекты критической инфраструктуры.

МВД Абхазии поручено усилить меры по охране безопасности, в том числе при проведении массовых мероприятий. А МЧС республики — находиться на связи с гражданами Абхазии, которые пребывают в зоне проведения специальной военной операции РФ по защите Донбасса. Также министерство обороны и СГБ должны поддерживать постоянный контакт с представителями 7-й военной базы Вооруженных сил РФ и пограничного управления России в Абхазии.

Ранее 24 июня в целях пресечения возможных террористических актов на территории Москвы и Московской области был введен режим контртеррористической операции. Кроме того, в некоторых регионах России отменили массовые мероприятия на фоне мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Вечером 23 июня он распространил видео, в котором сказал, что Минобороны России якобы нанесло удар по тыловым лагерям ЧВК. МО РФ опровергло эту информацию. Там отметили, что российские силы продолжают осуществлять боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками в зоне проведения специальной военной операции.

В отношении Пригожина возбудили уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). Так, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин 24 июня заявил, что попытка вооруженного мятежа — самое страшное, не оправдываемое никакими былыми заслугами преступление. Нарышкин указал, что попытка раскачать общество провалилась, а россияне продемонстрировали гражданскую зрелость и способность отличить правду от лжи.