Политолог назвал попытки мятежа «ударом в спину» народу России

Провокации могут иметь серьезные последствия, сейчас важно не дать России «развалиться». Об этом в субботу, 24 июня, сообщил в беседе с «Известиями» политолог Дмитрий Солонников.

Эксперт напомнил, что страна переживала несколько раз за всю историю государственно-политические кризисы. По его словам, важно не запустить подобный сценарий.

«Россия должна продемонстрировать единство, единство элит, единство вооруженных сил, силовых структур, единство народа и единство информационного пространства, что в настоящий момент крайне важно», — сказал Солонников.

По его словам, необходимо не поддаваться на провокации и вбросы.

«Ставить свои амбиции и свои обиды и свой авторитет ставить выше интересов народа, государства это, конечно, удар в спину всему, что наша страна, наш народ, наша армия, наши бойцы делали в течение последних лет», — отметил политолог.

Он также назвал нынешние события предательством и исключил другие их оценки. Солонников отметил, что нельзя разделять народ, все являются героями Отечества — военнослужащие добровольческих отрядов и Вооруженных сил (ВС) РФ. Нужно транслировать эту мысль, чтобы общество не раскололось и сохраняло единство, уточнил политолог.

Согласно мнению эксперта, россияне должны быть убеждены, что всё закончится для страны позитивно, несмотря на сложную и безрадостную ситуацию.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло эти сообщения. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны. Президент РФ также предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

На фоне сложившихся событий в России многие поддержали Путина и выразили мнение о необходимости консолидации общества в трудные времена.

Например, политолог Марат Баширов в беседе с «Известиями» объяснил, какую цель преследует основатель ЧВК «Вагнер» своим мятежом. По его мнению, действие направлено на разрушение единства России, а мятеж организовали те, кто работает на Запад.

Также политолог Александр Асафов в разговоре с «Известиями» указал на поддержку Киевом попытки военного мятежа в РФ. Он подчеркнул, что на фоне событий нужно поддержать президента, армию и сохранять спокойствие.