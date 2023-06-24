Визовый центр Великобритании в Ростове-на-Дону закроют 26 июня

Визовый центр Великобритании временно приостановит свою работу с 26 июня, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) 24 июня.

«Визовый центр Великобритании в городе Ростов-на-Дону будет временно закрыт с 26.06.23 по 30.06.23», — отмечено в заявлении в Telegram-канале.

Представители центра пообещали связаться с заявителями и предложить новые даты для подачи документов.

Ранее в этот день возле здания штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону произошел хлопок. После громкого звука от присутствовавших потребовали покинуть площадь.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В ведомстве эти сообщения опровергли и обратились к сотрудникам ЧВК, отметив, что их обманом втянули в участие в вооруженном мятеже.

Против Пригожина возбуждено уголовное дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ). Генпрокуратура даст оценку его действиям. Главе ЧВК может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Утром 24 июня российский президент Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором отметил, что страна сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Он назвал предателями всех, кто пытается расколоть общество, и отметил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Глава государства пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.