Нарышкин заявил о провалившейся попытке раскачать российское общество

Попытка вооруженного мятежа — самое страшное, не оправдываемое никакими былыми заслугами, преступление. Об этом 24 июня говорится в заявлении председателя Российского исторического общества, главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, опубликованном в Telegram-канале ведомства.



«Попытка вооруженного мятежа, предательства, предпринятая за спиной сражающейся армии, — самое страшное, не оправдываемое никакими былыми заслугами, преступление. Нашим врагам никогда не удавалось победить Россию силой оружия, поэтому они делали ставку на то, чтобы расколоть нашу страну изнутри», — отметил он.

Нарышкин указал, что также провалились попытка раскачать общество, пробудить в нем самые темные устремления, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны. Он отметил, что россияне продемонстрировали гражданскую зрелость, способность отличить правду от лжи.

Российское историческое общество призвало сограждан к единению вокруг президента России Владимира Путина и к поддержке армии.

Заявление прозвучало на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

Верховный главнокомандующий предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Президент России в своем обращении также отметил, что РФ сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, в отношении нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

На фоне происходящего многие выразили поддержку президенту Путину и выразили мнение о необходимости консолидации общества в трудные времена.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента и Верховного главнокомандующего для победы «над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину».

Глава Коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов заявил о полной поддержке президента Путина и его призыва максимально сплотиться в грозное и ответственное время для страны. Зюганов заявил, что сейчас надо максимально поддержать ребят, которые сражаются за Россию, и остановить тех, кто пошел на провокацию.