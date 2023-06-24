Политолог назвал лаконичными и точными высказывания Путина по ситуации с мятежом

Политолог Алексей Мартынов назвал утреннее обращение президента России Владимира Путина лаконичным и точным. Кроме того, в разговоре с «Известиями» 24 июня он назвал мятеж основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина — предательством.

«Дело в том, что президента комментировать очень тяжело, потому что он лаконичен, точен, не убавить, не прибавить, <...> совершенно конкретно и по делу», — сказал Мартынов про утреннее обращение президента в связи с попыткой вооруженного мятежа со стороны Пригожина.

По мнению политолога, «неимоверные амбиции» завели основателя ЧВК на путь предательства и, какими бы заслугами он не обладал, все зачинщики будут по всей ответственности отвечать за свои действия.

Он также подчеркнул, что любая угроза армии — это угроза прежде всего государству, тем более во время проведения специальной военной операции (СВО).

«Я надеюсь, что удастся обойтись минимальными жертвами. <...> И точно абсолютно мятеж будет пресечен и очень жестко», — сказал политолог.

Мартынов также обратил внимание на призыв президента РФ к единству консолидации и ответственности. Он указал на действия разных людей — губернаторов, глав республик и политиков, которые сразу же также призвали к единению, сплочению и недопущению разрушения страны изнутри.

Наряду с этим политолог объяснил, что под собой подразумевает режим контртеррористической операции (КТО). По его словам, это временное «игнорирование некоторых свобод», таких как, например, проверка документов на дорогах, на улицах.

«Есть еще такие вещи, от которых мы давно отвыкли. Это оправданная история», — констатировал он.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене всех массовых мероприятий в городе в связи с введением режима КТО в столице. Градоначальник подчеркнул, что все городские службы работают в полном объеме, передвижения не затруднены. Кроме того, Собянин призвал граждан доверять только официальным источникам информации.

Причиной данных мер стала попытка военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как стало известно 23 июня, в отношении него ФСБ РФ возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В военном ведомстве подобные обвинения отвергают.

Утром 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Верховный главнокомандующий предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Глава государства в своем обращении также отметил, что сейчас РФ ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, в отношении нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

Политолог Марат Баширов в беседе с «Известиями» объяснил, какую цель преследует основатель ЧВК «Вагнер» своим мятежом. По его мнению, действие направлено на разрушение единства России, а мятеж организовали те, кто работает на Запад.