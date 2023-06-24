Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным полностью поддержал руководство России
Туризм
Визовый центр Великобритании в Ростове-на-Дону закроют 26 июня
Интернет и технологии
Роскомнадзор предупредил об ограничении работы интернет-сервисов в районах КТО
Общество
Меры безопасности усилены в детских лагерях на юге РФ
Общество
Губернатор Свердловской области ввел режим повышенной готовности
Спорт
В Москве отменены все футбольные матчи из-за введения режима КТО
Экономика
СМИ сообщили о резком поднятии российскими банками курса валют
Общество
Движение судов по Москве-реке приостановлено
Общество
Бастрыкин поручил СК оперативно реагировать на нарушения со стороны военных
Общество
Собянин призвал москвичей доверять только официальной информации
Политика
Путин провел телефонные разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана
Происшествия
Губернатор сообщил о тушении резервуара с топливом на нефтебазе в Воронеже
Общество
Сальдо сообщил об освобождении от воды около 60% домов Херсонской области
Сюжет:

Политолог назвал лаконичными и точными высказывания Путина по ситуации с мятежом

Политолог Мартынов: призыв Путина к единству и консолидации ответственности абсолютно точен
0
Фото: REUTERS/Sputnik/Stanislav Krasilnikov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политолог Алексей Мартынов назвал утреннее обращение президента России Владимира Путина лаконичным и точным. Кроме того, в разговоре с «Известиями» 24 июня он назвал мятеж основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина — предательством.

«Дело в том, что президента комментировать очень тяжело, потому что он лаконичен, точен, не убавить, не прибавить, <...> совершенно конкретно и по делу», — сказал Мартынов про утреннее обращение президента в связи с попыткой вооруженного мятежа со стороны Пригожина.

По мнению политолога, «неимоверные амбиции» завели основателя ЧВК на путь предательства и, какими бы заслугами он не обладал, все зачинщики будут по всей ответственности отвечать за свои действия.

Он также подчеркнул, что любая угроза армии — это угроза прежде всего государству, тем более во время проведения специальной военной операции (СВО).

«Я надеюсь, что удастся обойтись минимальными жертвами. <...> И точно абсолютно мятеж будет пресечен и очень жестко», — сказал политолог.

Мартынов также обратил внимание на призыв президента РФ к единству консолидации и ответственности. Он указал на действия разных людей — губернаторов, глав республик и политиков, которые сразу же также призвали к единению, сплочению и недопущению разрушения страны изнутри.

Наряду с этим политолог объяснил, что под собой подразумевает режим контртеррористической операции (КТО). По его словам, это временное «игнорирование некоторых свобод», таких как, например, проверка документов на дорогах, на улицах.

«Есть еще такие вещи, от которых мы давно отвыкли. Это оправданная история», — констатировал он.

Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Против лидера формирования Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене всех массовых мероприятий в городе в связи с введением режима КТО в столице. Градоначальник подчеркнул, что все городские службы работают в полном объеме, передвижения не затруднены. Кроме того, Собянин призвал граждан доверять только официальным источникам информации.

Причиной данных мер стала попытка военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как стало известно 23 июня, в отношении него ФСБ РФ возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В военном ведомстве подобные обвинения отвергают.

Утром 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Верховный главнокомандующий предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Глава государства в своем обращении также отметил, что сейчас РФ ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, в отношении нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

Политолог Марат Баширов в беседе с «Известиями» объяснил, какую цель преследует основатель ЧВК «Вагнер» своим мятежом. По его мнению, действие направлено на разрушение единства России, а мятеж организовали те, кто работает на Запад.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023