В Минпросвещения разъяснили ситуацию со школьными выпускными в регионах

Школьные выпускные вечера проводятся в штатном режиме в регионах, где не объявлен режим контртеррористической операции. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

В ведомстве указали, что праздничные мероприятия перенесены в субъектах, где действуют «дополнительные меры антитеррористического характера в соответствии с законодательством».

«В остальных регионах мероприятия проводятся в штатном режиме, ведомство находится на постоянной связи с местными властями по этому вопросу и при необходимости даем соответствующие рекомендации», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день было объявлено о переносе школьных выпускных вечеров в Москве и Подмосковье на неделю в связи с введением в регионах режима КТО. Всероссийский школьный выпускной в Кремле отменен.

Режим КТО был введен ранее в этот день в связи с попыткой военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Накануне он распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК, в ведомстве это опровергли.

ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). Генпрокуратура РФ даст оценку его действиям. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам отметил, что «непомерные амбиции и личные интересы привели к измене».