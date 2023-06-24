Четырехлетний рыбак из ХМАО выловил щуку весом 3 кг и десяток окуней

В Ханты-Мансийском автономном округе четырехлетний мальчик Феликс вместе с отцом поймал щуку весом около 2-3 кг, а также десяток небольших окуней. Об этом рассказал папа маленького рыбака.

«Феликсу 4 года. Он практически всегда ходит со мной на рыбалку, что зимой в -30 градусов, что летом. Решили вновь пойти, чтобы наловить чего-нибудь на ужин. Не зря сходили», — рассказал отец ребенка, его цитату приводит ИА «Ура.ру».

Мужчина рассказал, что озеро с рыбой находится возле их избы в лесу. По словам родителя, их семья ведет традиционный образ жизни, они являются представителями коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района (КМНС).

Ранее в июне сообщалось, что в Египте у побережья Александрии рыбаки выловили детеныша акулы вида мако, который не обитает в водах этой провинции. Фото рыбака с добычей в руках вызвало беспокойство в социальных сетях.