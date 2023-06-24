МО опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ экипажем вертолета Ка-52

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) экипажем вертолета Ка-52. Видео 24 июня есть в распоряжении «Известий».

Так, на южнодонецком направлении экипаж разведывательно-ударного воздушного судна уничтожил танк украинских войск ударом направляемой ракеты. Бронированная боевая машина противника пыталась вести огонь по позициям российских сил.

Ранее в этот день в Минобороны России сообщили об ударе Воздушно-космических сил страны по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах Канатово в Кировоградской области, а также Днепр.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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