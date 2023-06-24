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В Москве отменены все футбольные матчи из-за введения режима КТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Московская федерация футбола сообщила 24 июня об отмене всех футбольных матчей из-за введения режима КТО до особого распоряжения.

«В связи с распоряжением мэра [Москвы Сергея Собянина] в городе отменены массовые мероприятия. Все соревнования под эгидой Московской федерации футбола отменены до особого распоряжения», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

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Ранее в этот день в целях пресечения возможных террористических актов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции.

Кроме того, там и других регионах России отменили массовые мероприятия на фоне мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Накануне он распространил видео, в котором сказал, что Минобороны России якобы нанесло удар по тыловым лагерям ЧВК. МО РФ опровергло эту информацию. Там отметили, что российские силы продолжают осуществлять боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). Так, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал подавить военный мятеж. Происходящее он назвал «ножом в спину». Кадыров сообщил, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике отправились в зоны напряженности.

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