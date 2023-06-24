Беглов указал на обреченность попыток мятежа в России

Мятеж — это предательство бойцов и народа России, в такой единой и сильной стране его попытки обречены на провал. Об этом заявил 24 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Вектор развития России, заданный Владимиром Владимировичем Путиным, — мощнейший. Его не переломить! Сегодня ни у кого не может быть личных интересов. Есть только интересы Отечества и народа», — написал глава города в своем Telegram-канале.

По словам Беглова, уже сейчас видно объединение общественных сил вокруг президента РФ Владимира Путина, который в своем обращении сформулировал позицию государства.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло эти сообщения. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Утром 24 июня Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны. Президент РФ также предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

На фоне происходящего многие выразили поддержку президенту РФ Владимиру Путину и выразили мнение о необходимости консолидации общества в трудные времена.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента и Верховного главнокомандующего для победы «над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину».

Кроме того, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщила, что в Совете Федерации есть полная поддержка президента России, а также необходима консолидация всего общества, в том числе глав регионов страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также призвала отложить личное на потом. Она отметила, что у страны есть только один главнокомандующий. По словам дипломата, если каждый будет за себя или за свое видение ситуации, ничего уже не будет важно.