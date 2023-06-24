В УФСИН опровергли сообщения о бунтах в двух СИЗО Москвы

Сообщения о якобы бунтах в двух московских СИЗО не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 24 июня.

«У нас всё спокойно. Информация, которая распространяется в Telegram-каналах и средствах массовой информации, не соответствует действительности», — сказали в ведомстве «РИА Новости».

В спокойной обстановке убедились «Известия».

Сведения о якобы произошедших бунтах в СИЗО № 2 («Бутырка») и № 5 («Водник») распространил ранее в субботу ряд Telegram-каналов.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин обратился к горожанам с призывом доверять только официальным источникам информации. Так градоначальник прокомментировал появляющиеся сообщения о перекрытиях движения на въездах и выездах из столицы. Собянин также призвал жителей города сохранять спокойствие.

Вместе с этим в Москве введен режим контртеррористической операции (КТО). Несмотря на это, все городские службы работают в полном объеме, передвижения не затруднены.

Причиной данных мер стала попытка военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как стало известно 23 июня, в отношении него ФСБ РФ возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В военном ведомстве подобные обвинения отвергают.

24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Верховный главнокомандующий предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Президент России в своем обращении также отметил, что РФ сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, в отношении нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.