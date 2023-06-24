ФМБА России поддержало призыв Путина к всеобщему единению

Весь коллектив Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) поддерживает призыв президента России Владимира Путина к всеобщему единению, консолидации и ответственности. Об этом сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова 24 июня.

«Все силы агентства — в рамках наших полномочий — приведены в состояние повышенной готовности к обеспечению медико-биологической безопасности нашего государства», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Добавляется, что сводные медицинские отряды ФМБА России оперативно оказывают экстренную и плановую медицинскую помощь жителям новых регионов, а также работают на Белгородском, Ростовском и Крымском направлениях.

«И так будет всегда и везде, где бы и когда бы Родине и президенту не понадобилась наша поддержка», — указывается в материале.

Заявление прозвучало на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

24 июня Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента и Верховного главнокомандующего для победы «над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину».

Глава Коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов заявил о полной поддержке президента Путина и его призыва максимально сплотиться в грозное и ответственное время для страны. Зюганов заявил, что сейчас надо максимально поддержать ребят, которые сражаются за Россию, и остановить тех, кто пошел на провокацию.