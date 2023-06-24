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ВКС РФ нанесли удар по центрам разведки и технике ВСУ на двух аэродромах

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Воздушно-космические силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах Канатово в Кировоградской области, а также Днепр. Об этом сообщил 24 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-лейтенанта, также российскими силами был уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow на украинской авиабазе в районе Страконстантинова. Это стало ответом на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив, отметил Конашенков.

Кроме того, в районах населенных пунктов Ягодное и Берестовое Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили три украинских диверсионно-разведывательные группы, а около Днепропетровска — два хранилища топлива для киевской военной техники.

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Ранее, 22 июня, Минобороны РФ сообщило об успешной работе экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. После того как были обнаружены укрепленные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ), летчики ликвидировали пункт управления и несколько единиц бронетехники противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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