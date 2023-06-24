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Глава Бурятии заявил о важности единства россиян

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Фото: ТАСС/Правительство Бурятии
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Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к сотрудникам ЧВК «Вагнер» и заявил, что только в единстве сила.

«Мы один народ, у нас одна Родина и один враг. И это правильно. Так и должно быть, только в единстве наша сила. Да, есть проблемы. Да, всё непросто, и у вас душа болит и за Родину, и своих боевых товарищей, но и враг у нас сильный и коварный, который оттачивал искусство войны, обмана, интриг, разжигания цветных революций, стравливания народа, поднятия бунтов десятилетиями», — сказал он в видеобращении в Telegram-канале.

Он добавил, что вся республика за победу, а жители региона переживают за своих близких. Губернатор отметил, что «и сердце болит за каждого, и гордимся вашими победами все вместе». Всем военнослужащим: что в ВЧК «Вагнер», что ВС РФ врачи помогают одинаково, потому что мы один народ.

«Мужики, спросите себя и своих командиров, а что дальше? Вы кого будете штурмовать? С кем воевать? С нашими же пацанами? Земляки, останьтесь героями, не становитесь проклятием. Мы сильные только вместе», — заключил он.

«Кто организовал и готовил военный мятеж — предали Россию и ответят за это»
Выступление президента о ситуации с ЧВК «Вагнер». Основные цитаты

Заявление прозвучало на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

Верховный главнокомандующий предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Президент России в своем обращении также отметил, что РФ сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, в отношении нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента и Верховного главнокомандующего для победы «над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину».

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