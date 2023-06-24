В Ростове-на-Дону возобновили движение транспорта по центральной улице

По центральной улице Ростова-на-Дону возобновлено движение транспорта, к работе в штатном режиме вернулся городской транспорт. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко 24 июня.

«Главную улицу Ростова — Большую Садовую открыли для движения, общественный транспорт по ней вернулся к прежним схемам движения», — написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в штатном режиме работают все коммунальные и экстренные службы. А также для обеспечения потребностей жителей в магазинах достаточно продуктов, дефицита топлива нет, однако на заправках наблюдаются очереди, вызванные ажиотажным спросом, указал губернатор.

По словам Логвиненко, все системы жизнеобеспечения функционируют в обычном режиме.

Заявление прозвучало на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Заместитель губернатора региона Игорь Сорокин сообщил, что в Ростовской области АЗС работают в штатном режиме, все нефтебазы имеют достаточный запас топлива. По его словам, поставки на АЗС осуществляются в плановом режиме.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей не покидать свои дома и сохранять спокойствие. Он заверил, что правоохранительные органы делают всё необходимое для защиты населения. Позже он также принял решение об отмене всех массовых мероприятий.