Вооруженные силы (ВС) РФ находятся на своих местах по всей линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР), атаки противника отражаются, заявил 24 июня врио главы региона Денис Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале.

«По всей линии соприкосновения на направлении Донецкой Народной Республики бойцы Вооруженных сил Российской Федерации на своих местах, отражают атаки противника и продолжают продвигаться вперед, где это возможно», — сказал он.

Накануне вечером Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение 45 минут трижды обстреляли Донецк. Сначала националисты выпустили шесть снарядов калибра 155 мм, затем нанесли еще два удара: пять 155-миллиметровых снарядов попали в Кировский, шесть — на территорию Куйбышевского и Киевского районов.

В тот же день российские артиллеристы ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в ДНР в районе Щербиновки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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